São Paulo — A bolsa paulista oscilava perto da estabilidade nos primeiros negócios desta quarta-feira, com os investidores aguardando evolução na reforma da Previdência e tendo no radar cenário externo misto com preocupações sobre o Brexit.

Às 10:16, o Ibovespa caía 0,11 por cento, a 97.715,8 pontos.