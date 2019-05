São Paulo — A bolsa paulista mostrava pouca variação na manhã desta sexta-feira, com agentes do mercado de olho no cenário político doméstico, enquanto mercados externos operavam em alta diante de uma sinalização positiva por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de eventuais avanços nas negociações com a China.

Às 10:01, o Ibovespa subia 0,04%, a 93.949,5 pontos.