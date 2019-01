Bolsa renova máxima histórica e fecha acima dos 94 mil pontos

São Paulo – A bolsa paulista renovou suas máximas históricas intradia e de fechamento nesta segunda-feira, com o Ibovespa encerrando acima dos 94 mil pontos, tendo de pano de fundo apostas positivas para a proposta de reforma da Previdência do novo governo.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,74 por cento, a 94.350,89 pontos, de acordo com dados preliminares. No melhor momento do dia, alcançou 94.454,45 pontos.

O volume financeiro somava 12,29 bilhões de reais.