Bolsa renova máxima com perspectiva positiva para pauta econômica

São Paulo – O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira e com nova máxima recorde, favorecido pelo viés benigno em praças acionárias no exterior e perspectivas positivas para a agenda econômica do governo federal.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,33 por cento, a 98.934,16 pontos, segundo dados preliminares. O volume financeiro alcançava 12,7 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa acumulou acréscimo de 3,7 por cento, também conforme números antes do ajuste de fechamento.