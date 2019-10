São Paulo – O Ibovespa operava perto da estabilidade nas primeiras negociações desta segunda-feira, com agentes do mercado avaliando possíveis repercussões do resultado eleitoral na Argentina, em sessão também marcada pelas estreias dos papéis do banco BMG e da varejista C&A na bolsa paulista.

Às 10:18, o Ibovespa subia 0,17 %, a 107.541,69 pontos.