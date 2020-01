Bolsa reduz tarifas no mercado de ações para atrair pequeno investidor

São Paulo – A B3 anunciou, nesta quinta-feira (02), a redução de tarifas no mercado de ações. As medidas serão implementadas durante o ano e visam ampliar o número de investidores pessoas físicas na bolsa brasileira. Em 2019, a Bolsa atingiu a marca de 1,5 milhão de investidores, desse total mais 30% tinham contas com até até 5 mil reais investidos em renda variável.

Pelo novo modelo de tarifação do mercado, a taxa mensal de manutenção de conta será zerada, o que permitirá que as corretoras ampliem a sua base de clientes pessoa física. Anteriormente, o valor era de 110 reais por ano. Também houve uma redução de 10% na tarifa cobrada na negociações de ações para pessoas físicas.

Além disso, os investidores que tiverem até 20 mil reais de saldo em custódia em uma mesma corretora serão isentos das demais taxas de manutenção de conta, como as cobranças sobre o pagamento de proventos e valor em custódia.

Segundo a B3, as medidas representam uma redução de aproximadamente 250 milhões de reais nas tarifas pagas pelos clientes da bolsa no ano considerando os volumes negociados nos últimos 12 meses.

Veja abaixo como fica, na prática, para um investidor de varejo que tem seus recursos aplicados em uma corretora que não isenta a tarifa da manutenção de conta da B3.

Tipo de investidor e operações realizadas: Um novo investidor decidiu comprar R$20.000 em ações e o saldo ficou inalterado ao longo do ano.

Negociação não day trade (compra em um dia e venda em outra data futura):

Modelo atual:

Negociação: R$ 6,50

Taxa de Manutenção de Custódia: R$111,36

Taxa Sobre Valor em Custódia: Isento

Total: R$ 117,86

Novo modelo:

Negociação: R$6,00

Taxa de Manutenção de Custódia: Não existe

Taxa Sobre Valor em Custódia: Isento

Total: R$6,00