Bolsa reduz para dois dias o prazo de liquidação de negócios

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

São Paulo – A partir do dia 27, próxima segunda-feira, a B3 vai reduzir o prazo para liquidação de operações com ações e derivativos, de três dias úteis (tecnicamente chamado de D+3) para dois dias úteis (D+2). Assim, o pagamento e a entrega dos bens será antecipada em um dia útil.

Por conta da mudança, na quarta-feira, dia 29 de maio, haverá a liquidação de dois pregões no mesmo dia, um relativo ao dia 24 de maio, sexta-feira, quando ainda valia o prazo de três dias, e outro do dia 27 de maio, já no prazo de dois dias.

Também os fundos de ações de alguns bancos já anunciaram que vão adaptar suas regras ao novo prazo. O Itaú Unibanco já divulgou que antecipará o pagamento do resgate em seus fundos de ações.