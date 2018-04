São Paulo – A bolsa paulista mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta sexta-feira, após fechar no azul nos últimos três pregões e tendo como pano de fundo um quadro externo menos favorável, com o noticiário corporativo doméstico também no radar.

Às 10:10, o Ibovespa caía 0,37 por cento, a 85.504,90 pontos.