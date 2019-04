São Paulo — A bolsa paulista mostrava queda após a abertura dos negócios desta quarta-feira, em meio a cenário misto nas principais praças no exterior, um dia depois da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) ter dado o aval à tramitação do projeto que altera as regras da aposentadoria dos brasileiros.

Às 10:10, o Ibovespa caía 0,24 por cento, a 95.689,05 pontos.