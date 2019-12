Bolsa volta a subir e segue rumo a novo recorde histórico

São Paulo — Depois de abrir em queda, o Ibovespa retomou o movimento de alta e, por volta das 11h30, subia 0,3% para 110.631,40 pontos.

Os papéis que, por enquanto, apresentam maiores altas são a credenciadora Cielo (+2,08%), a administradora de companhias Bradespar (+1,6%) e a empresa de educação Cogna – antiga Kroton -, com valorização de 1,41%.

Na outra ponta, estão a construtora MRV, com queda de 1,66%, e as varejistas Via Varejo, com recuo de 1,27%, e Lojas Renner que cai 0,96%.

O pano de fundo é um cenário externo benigno, embora a nova máxima histórica do Ibovespa na véspera abra espaço para realização de lucros. O índice encerrou o pregão da quarta-feira em 110.300,93 pontos, com valorização de 1,23%.