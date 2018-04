São Paulo – O principal índice de ações da B3 recuava levemente nos primeiros negócios desta sexta-feira, em meio ao viés negativo no exterior, após novos desdobramentos no embate comercial entre Estados Unidos e China, e com a cena doméstica também em foco, após determinação de prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Às 10:06, o Ibovespa caía 0,22 por cento, a 85.024 pontos.