Bolsa recua e deve fechar a semana com perdas

São Paulo — A bolsa paulista não tinham um viés definido nesta sexta-feira, com ações de mineração e siderurgia entre destaques positivos, enquanto bancos e Petrobras pressionavam negativamente, em sessão positiva no exterior e rico noticiário corporativo local, com o Ibovespa a caminho da 1º perda semanal em seis semanas.

Às 12:04, o Ibovespa caía 0,25%, a 101.266,72 pontos. O volume financeiro somava 5,25 bilhões de reais.

No exterior, após uma semana marcada por dados econômicos norte-americanos mais fracos, que reforçaram preocupações sobre o ritmo da maior economia do mundo, Wall Street mostrava ganhos, com a pauta da sessão trazendo um crescimento modesto de vagas de trabalho nos Estados Unidos, embora queda no desemprego.

Os pregões europeus também tinham uma sessão positiva, assim como o fechamento de mercados acionários na Ásia.

Para a equipe da Elite Investimentos, as altas nas bolsas mundiais hoje refletem a expectativa do mercado no aumento da chance de corte na taxa de juros nas próximas reuniões do banco central norte-americano e pelo pleno emprego nos EUA, conforme relatório a clientes nesta sexta-feira.

Nota enviada a clientes pela corretora Tullett Prebon também chama a atenção para discurso do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, às 15h (horário de Brasília).

Destaques

– VALE ON avançava 2%, em sessão positiva para o setor de siderurgia e mineração, com CSN em alta de 1,45%, GERDAU PN subindo 1,7% e USIMINAS PNA valorizando-se 1,1%.

– RD ON subia 3,25%, maior alta do Ibovespa, tendo de pano de fundo estimativa de abertura bruta de 240 lojas em 2020, além de outras perspectivas apontadas em apresentação preparada para analistas e investidores, que estarão reunidos com a empresa nesta sexta-feira.

– GOL PN tinha alta de 1,4%, após divulgar dados de tráfego de setembro, com salto de 15,5% na demanda total por assentos em voos da companhia. No setor, AZUL PN mostrava acréscimo de 0,3%.

– BANCO BTG PACTUAL UNIT caía 4,2%, ainda afetado pelo noticiário recente sobre investigações relacionadas a vazamento de decisões de juros do Banco Central, com o setor de bancos como um todo no vermelho. ITAÚ UNIBANCO PN perdia 0,6% e BRADESCO PN recuava 0,5%.

– PETROBRAS PN tinha declínio de 1,2%, apesar da alta dos preços do petróleo no mercado externo. Na véspera, o secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Salim Mattar, disse que a companhia não está no mandato das privatizações.