Bolsa recua com mercado atento à sucessão no BNDES

São Paulo — O principal índice acionário brasileiro mostrava fraqueza no início dos negócios desta segunda-feira, com investidores atentos aos possíveis desdobramentos da saída de Joaquim Levy da presidência do BNDES, após ter sido criticado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Às 10:20, o Ibovespa exibia baixa de 0,07%, a 97.972 pontos.

Levy anunciou renúncia à presidência do BNDES no domingo, um dia depois de Bolsonaro ter ameaçado publicamente demiti-lo. A expectativa do mercado é de que um sucessor para Levy possa ser anunciado ainda nesta segunda-feira.

Os agentes do mercado também monitoravam o noticiário envolvendo o grupo Odebrecht. Segundo publicou o jornal Valor Econômico, o conglomerado vai pedir recuperação judicial nesta segunda. Se confirmado, o fato deve ter impacto negativo sobre os grandes bancos brasileiros, os principais credores da empresa.

Nos mercados internacionais, os principais índices operavam sem variações significativas.