São Paulo – O principal índice da B3 operava em queda nos minutos inicias do pregão desta segunda-feira, com o cenário externo pressionando diante de receios de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China e com as indefinições no quadro político-eleitoral local também ajudando a manter o tom negativo.

Às 10:09, o Ibovespa caía 1,4 por cento, a 69.763,85 pontos.