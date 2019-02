Bolsa recua com exterior e após eleições no Congresso

São Paulo – A bolsa paulista mostrava alguma fraqueza nos primeiros negócios desta segunda-feira, em meio à ausência de tendência única nos mercados globais, com agentes financeiros analisando os resultados e potenciais desdobramentos das eleições na Câmara dos Deputados e no Senado no país.

Às 10:09, o Ibovespa caía 0,27 por cento, a 97.597,97 pontos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa atingiu na última sexta-feira nova máxima histórica para fechamento, a 97.861,27 pontos, acumulando em 2019 alta de 11,35 por cento.