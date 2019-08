São Paulo — A bolsa paulista não mostrava um viés claro nos primeiros negócios desta sexta-feira, em meio a um ambiente misto no exterior e com uma bateria de resultados para repercutir no cenário doméstico, incluindo os números de BRF, que disparava cerca de 8 por cento logo na abertura.

Às 10:10, o Ibovespa caía 0,16 %, a 103.952,59 pontos.