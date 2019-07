São Paulo – O Ibovespa recuava nos primeiros negócios desta terça-feira, com ações de bancos entre as maiores pressões de baixa, capitaneados por Itaú Unibanco após resultado trimestral, enquanto o mercado continua na expectativa de decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos nesta semana.

Às 10:29, o Ibovespa caía 0,74 %, a 102.712,87 pontos.