Bolsa recua após recorde com exterior desfavorável; WEG sobe após balanço

São Paulo — A bolsa paulista tinha o Ibovespa em queda nos primeiros negócios desta quarta-feira, um dia após renovar máximas históricas, com bancos entre as maiores pressões de baixa, tendo de pano de fundo viés negativo em praças acionárias no exterior.

Investidores também repercutem o começo da temporada de balanços, com WEG liderando as altas após resultado trimestral, enquanto aguardam votação de destaques ao texto-base da reforma da Previdência, aprovado na véspera.

Às 10:12, o Ibovespa caía 0,29 %, a 107.073,83 pontos.