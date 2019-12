São Paulo — O Ibovespa operava no vermelho nos primeiros negócios desta quarta-feira (18), em sessão de ajustes após o índice renovar máxima de fechamento na véspera, com as quedas lideradas pelos papéis de Marfrig e Eletrobras.

Às 10:18, o Ibovespa caía 0,18 % o, a 112.409,31 pontos.