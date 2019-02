Bolsa recua após forte alta na véspera com notícias sobre Previdência

São Paulo – A bolsa paulista começava a sexta-feira com o Ibovespa no vermelho, após forte alta na véspera na esteira de notícias sobre o andamento da reforma da Previdência que agradaram agentes de mercado, com a safra de balanços destacando os dados de Cosan, Smiles e Usiminas.

Às 10:11, o Ibovespa caía 0,51 por cento, a 97.514,38 pontos.

Na véspera, o Ibovespa subiu 2,27 por cento e fechou a 98.015,09 pontos, após o presidente Jair Bolsonaro aprovar o texto da reforma da Previdência que será enviado ao Congresso no próximo dia 20, bem como encerrar o impasse sobre a idade mínima que vinha causando ruídos.