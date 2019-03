São Paulo – A bolsa paulista começava a sexta-feira no vermelho, contaminada por preocupações sobre o ritmo de crescimento da economia global após dados mais fracos do comércio exterior chinês, com agentes financeiros também à espera de números do mercado de trabalho dos Estados Unidos.

Às 10:06, o Ibovespa caía 0,38 por cento, a 93.980,2 pontos.