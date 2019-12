Bolsa recua após bater recorde em abertura

São Paulo -O Ibovespa renovou sua máxima histórica logo nos primeiros negócios da sessão desta sexta-feira (27) ainda na esteira do otimismo econômico global. No entanto, o cenário mudou ainda na primeira hora de pregão e o principal índice da Bolsa entrou em terreno negativo.

Às 11:48, o Ibovespa caía 0,25%, a 116.912,68 pontos. O volume financeiro somava 3,6 bilhões de reais.

O otimismo em relação à economia do país em 2020 continua na pauta de agentes do mercado apesar da realização desta sexta-feira. Mais cedo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a taxa de desemprego no Brasil caiu a 11,2% no trimestre encerrado em novembro, sendo o nível mais baixo da taxa desde maio de 2016.

Para analistas da XP Investimentos, os dados “continuam reforçando a mensagem de que o mercado de trabalho brasileiro tem se recuperado de maneira gradual”, o que adiciona viés positivo ao consumo.

Entre outros dados corroborando esse cenário, o estoque total de crédito no Brasil subiu 1,1% em novembro sobre outubro, a 3,410 trilhões de reais, no quarto mês consecutivo de alta com o saldo geral de financiamentos no país passou a 47,3% do PIB, divulgou o Banco Central.

No exterior, o bom humor prevalecia nos mercados financeiros, diante de uma melhora do sentimento em relação ao conflito tarifário entre Estados Unidos e China. Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos bateram novos recordes nesta sexta-feira.