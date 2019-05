São Paulo — A bolsa paulista mostrava fortes perdas nesta segunda-feira, contaminada pelo viés negativo no exterior em meio à escalada da tensão comercial entre Estados Unidos e China, com Pequim retaliando com anúncio de tarifas sobre 60 bilhões de dólares em produtos norte-americanos.

Às 10:17, o Ibovespa caía 1,98%, a 92.393,85 pontos.