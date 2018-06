Bolsa perdeu mais de US$ 300 bilhões este ano

São Paulo – A bolsa brasileira perdeu mais de 300 bilhões de dólares em valor de mercado de janeiro a junho deste ano. Nos últimos seis meses, ao considerar o valor de mercado de todas as empresas listadas foi registrado uma perda de quase 30%.

No dia 26 de janeiro, dia da condenação do ex-presidente Lula, o valor de mercado da Bolsa chegou em 1 trilhão de dólares. Este valor não era alcançado desde setembro de 2014.

Já no dia 21 de junho, o valor de mercado da Bolsa era de 725,1 bilhões de dólares, uma redução de 317,9 bilhões de dólares, na comparação com janeiro. Os dados fazem parte de um levantamento realizado pela Economatica.

Quem mais perdeu

Ao analisar as empresas que mais perderam em valor de mercado estão o Itaú Unibanco e o Bradesco. O Itaú perdeu 36,5 bilhões de dólares entre o dia 26 de janeiro e 21 de junho deste ano.

O Bradesco perdeu 34,3 bilhões de dólares no mesmo período. Confira a tabela com as 10 empresas que mais perderam valor de mercado no período analisado: