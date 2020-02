Bolsa perde R$ 290 bilhões em valor de mercado em um dia

São Paulo – A B3, a Bolsa de Valores brasileira, perdeu o equivalente a um Itaú Unibanco ou a mais que uma Vale em valor de mercado, em apenas um dia, nesta quarta-feira (26).

O valor de mercado de todas as ações listadas na B3, somadas, caiu de 4,576 trilhões de reais no último pregão (sexta-feira, 21), para 4,286 trilhões ao fim da sessão desta quarta-feira (26).

É uma redução de 290 bilhões de reais. O total é superior ao valor inteiro de algumas das maiores empresas da Bolsa, caso do Itaú Unibanco (288 bilhões de reais), da Vale (232 bilhões de reais) e do Bradesco (230 bilhões de reais). Os cálculos foram feitos pela consultoria Economatica.

Por conta do feriado de Carnaval, a bolsa brasileira ficou fechada tanto na segunda-feira (24) quanto na terça (25), reabrindo às 13h desta quarta. Nesses dois dias, as bolsas americanas e europeias despencaram, o que levou as ações brasileiras a despencarem em sua volta do recesso.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, encerrou o dia em queda de 7%, voltando à faixa dos 105 mil pontos. Foi a maior retração desde o “Joesley day”, em 18 maio de 2017 – naquele data, o vazamento de conversas dos irmãos donos da JBS envolvendo o então presidente Michel Temer fez a bolsa brasileira cair 8,8% em um só dia.

Diversas empresas tiveram quedas superiores a 10% no dia, com aquelas ligadas a turismo e ao mercado chinês liderando as quedas: a GOL caiu 13,4%, a Azul perdeu 13,3% e a CVC, 11,3%. As siderúrgicas Metalúrgica Gerdau e CSN recuaram 11,9% e 10,9%, respectivamente.

Algumas das principais ações da Bolsa também tiveram quedas significativas: a Petrobras (PETR4) caiu 10,1% e a Vale teve retração de 9,5%, enquanto os papéis do Itaú Unibanco recuaram 4,99%.

Em termos absolutos, a Petrobras foi a companhia com a maior queda em valor de mercado no dia, com perda de 39,3 bilhões de reais, para 353,6 bilhões de reais no total.

Veja abaixo as empresas que mais perderam valor de mercado, em termos absolutos, nesta quarta-feira, de acordo com a Economatica: