Bolsa oscila sem viés definido com PMI chinês e cautela sobre coronavírus

São Paulo – O ibovespa abriu sem direção definida nesta terça-feira (31), com a manutenção das incertezas sobre o impactos do coronavírus covid-19 contrabalanceada pela produção industrial chinesa e pela possibilidade de os Estados Unidos aprovarem um novo pacote de estímulos. Às 10h45, o principal índice da bolsa recuava 0,29% e marcava 74.419 pontos.

Divulgado nesta madrugada, o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial da China referente ao mês de março superou as expectativas do mercado ao ficar em 52 pontos, indicando aumento da atividade no país. A expectativa do mercado era de que o indicador ficasse em 45 pontos, abaixo dos 50 pontos que é o limite entre a contração e a expansão. Em fevereiro, mês em que a epidemia de coronavírus atingiu o estágio mais crítico na China, o PMI industrial ficou em 37 pontos.

O indicador, que mostrou que a recuperação do coronavírus pode ser mais rápida do que se imaginava, impulsionou as ações nos mercados asiáticos.

Nos Estados Unidos, governo e Congresso voltaram a conversar a respeito de um novo pacote de estímulos econômicos, após terem aprovado, na semana passada, uma ajuda emergencial de 2 trilhões de dólares. Dessa vez, o montante deve ser menor, da ordem de 600 bilhões de dólares, segundo o site da Bloomberg. Contudo, os índices americanos abriram em queda, evidenciando a preocupação com o aumento do número de infectados e mortos pelo covid-19 no país.

Os Estados Unidos já são o país com o maior número de casos de coronavírus no mundo. Segundo dados da Universidade John Hopkins, já são 164,7 mil infectados no país – mais que o dobro da quantidade registrado na China. Somente na cidade de Nova York, onde fica o mais importante centro financeiro do mundo, são 914 mortes de um total de 3.170 nos EUA. Por lá, o índice acionário S&P 500 recuava cerca de 1%. “O aumento do número de casos tem impactos na bolsa”, afirmou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.