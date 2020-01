Bolsa oscila pouco na abertura após renovar recorde

São Paulo — A bolsa paulista começava a sexta-feira com o Ibovespa em leve queda, após renovar máxima histórica, tendo de pano de fundo um clima favorável em praças acionárias no exterior nesta sessão.

Às 10:06, o Ibovespa caía 0,09 %, a 119.415,57 pontos.

O Ibovespa abriu​​ a 119.527,63​​pontos, estável, ​após fechar na sessão anterior em alta de 0,96%.

Na máxima desta sexta-feira, chegou a 119.593,10 pontos, recorde intradia.

Os ganhos da sessão eram liderados liderados por Companhia Siderurgica Nacional ​, que subia 1,5%, e as perdas por TIM Participacoes, em baixa de 1,1%.

Entre as ações com maior participação no Ibovespa, Itaú Unibanco ainda estava em leilão de abertura, enquanto Bradesco tinha ganho de 0,69%. ​ Banco do Brasil mostrava desvalorização de 0,35% e Santander Brasil tinha avanço de 0,45%.

A Vale e as preferenciais da Petrobras também estavam em leilão de abertura, enquanto Petrobras ON caia 0,42%.

O Ibovespa acumula valorização de 3,4% no ano.​​