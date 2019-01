Bolsa renova máxima e chega aos 97 mil pontos

São Paulo – O Ibovespa chegou aos 97 mil pontos na manhã desta quinta-feira, renovando a máxima. Por volta das 10h49, o principal índice da Bolsa registrava valorização de 0,46% aos 97.006.

O mercado repercute as declarações do governo Bolsonaro sobre as medidas para ajustas a economia, mas sem tirar a cena externa do radar.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em entrevista à Reuters que a proposta de reforma da Previdência que está sendo estruturada pelo governo pode render uma economia de 700 bilhões a 1,3 trilhão de reais em 10 anos, podendo chegar a dois terços a mais que o esforço do governo anterior, que falhou.

Enquanto isso, uma importante fonte do Ministério da Economia explicou que o governo vai usar o discurso de justiça social e combate às fraudes como principal arma na estratégia de comunicação da reforma da Previdência para aprová-la no Congresso até o meio do ano.