São Paulo – O principal índice acionários da bolsa paulista operava no azul no começo do pregão desta quinta-feira, tendo as ações da Braskem e da JBS entre as maiores altas após resultados, em dia de menor aversão a risco no exterior.

Às 10:23, o Ibovespa subia 0,63 por cento, a 84.398,87 pontos.