Bolsa negocia maior valor já registrado da história

São Paulo – A bolsa brasileira bateu mais um recorde este ano: o de volume negociado em cada pregão. De janeiro a junho, em valores nominais, o volume financeiro médio diário foi de 13,9 bilhões de reais.

Na comparação com 2018, houve um crescimento de 29,1%, quando o volume médio era de 10,8 bilhões de reais por dia. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras.

Valores ajustados pela inflação

Ao avaliar os valores ajustados pela inflação (IPCA), o volume médio diário da bolsa brasileira é de 14,1 bilhões de reais, que é o maior registrado historicamente.

Em dólares, o volume financeiro médio diário anual é de US$ 3,64 bilhões. O melhor registro anterior em dólares ocorreu no ano de 2011 com US$ 3,39 bilhões em média por dia.

Otimismo

A bolsa brasileira atingiu os 100 mil pontos duas vezes este ano. A primeira vez foi no dia 19 de março deste ano e a segunda foi na última quarta-feira.

Os investidores seguem confiantes na aprovação da reforma da Previdência. Esta semana, os deputados iniciaram as discussões sobre a reforma na Comissão Especial. A expectativa é que a votação possa ocorrer nos próximos dias.