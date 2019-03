Bolsa mostra fraqueza nos primeiros negócios; CCR recua

São Paulo – A bolsa paulista mostrava fraqueza nos primeiros negócios desta quinta-feira, tendo de pano de fundo um viés sem tendência clara no exterior, enquanto agentes financeiros continuam na expectativa de novidades sobre o andamento das reformas no país, em especial a da Previdência.

CCR liderava as perdas do Ibovespa antes de entrar em leilão, após notícia de outro acordo de leniência envolvendo a empresa, desta vez em São Paulo, após uma de suas concessionárias fazer na véspera acordo de 750 milhões de reais com autoridades no Paraná. A CCR disse que desconhece supostas novas investigações.

Às 10:13, o Ibovespa caía 0,26 por cento, a 93.975,78 pontos.