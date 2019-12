Bolsa manterá o clima de festa?; a força de Kirchner e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após os 110 mil pontos, até aonde vai o otimismo de dezembro na bolsa?

Índice Ibovespa voltou a bater recorde nominal ontem, influenciado por boas notícias do PIB e boas perspectivas para a economia brasileira em 2020

Gabinete de Fernández deve mostrar peso de Kirchner em novo governo

O futuro presidente argentino que anuncia seu governo nesta sexta-feira afirmou que ouviu sua vice, mas deu a palavra final

CPI em SP pede indiciamento de executivos do Itaú e Safra

CPI foi instaurada para averiguação de possíveis casos de sonegações de tributos praticadas por prestadores de serviços em SP

Primeira mulher presidente do BNDES fala sobre sua carreira e escolhas

Da academia às cadeiras mais altas de grandes organizações brasileiras, entenda o que faz da economista Maria Silva Bastos uma figura tão marcante

Saque do FGTS é liberado para nascidos em setembro e outubro

Nesta nova etapa, 9,1 milhões de trabalhadores serão alcançados

Política e Mundo

Eduardo Bolsonaro é destituído da presidência do PSL em São Paulo

Decisão foi da direção nacional do PSL e registrada na última terça-feira no TSE

PGR não vê irregularidades em diálogos de Moro no caso Lula

A procuradoria-geral da República afirmou ao Supremo que não enxerga elementos que comprovem uma suspeição do então juiz federal

BC do Chile reduz estimativa de crescimento econômico

Projeção indica taxa de variação anual negativa no primeiro trimestre de 2020, o que configura recessão técnica

Enquanto você desligou

Brasil e Paraguai fecham acordo automotivo em cúpula do Mercosul

A intenção do governo brasileiro e dos demais países do grupo que têm acertos no setor é integrar a área automotiva às normas do bloco

Acordo do Mercosul aumenta para US$ 1000 cota de compras no exterior

Com o acerto, brasileiros têm um valor maior para compras em países do bloco sul-americano; Brasil já havia reajustado cota nos free shops

Bolsonaro vê alta em preços como natural e diz que não fará tabelamento

Declaração do presidente ocorre em meio a alta principalmente da carne bovina; Bolsonaro afirmou que a politica de tabelar valores não deu certo no passado

Saúde perdeu R$ 500 milhões para fundo eleitoral, diz ministro

Valor teria sido retirado da pasta para abastecer financiamentos de campanhas eleitorais, que receberam um aumento de R$ 1,8 bi por decisão do Congresso

Economia mundial corre risco de lenta asfixia em meio a crises sociais

A OCDE prevê que o crescimento global se limitará a 2,9%, nível mais baixo desde a crise de 2009; o FMI prevê uma expansão de 3,4%

Reforma administrativa está pronta mas aguarda “timing”, diz Guaranys

Sem dar detalhes, secretário-executivo Marcelo Guaranys afirmou que uma medida provisória pode sair durante o recesso

Mansueto: reforma tributária é tabu hoje como Previdência foi há 3 anos

Declaração do secretário do Tesouro sinaliza que a aprovação de uma ampla mudança nas regras tributárias não deve ser rápida

Agenda

Nesta sexta-feira o Brasil divulga os números da inflação para o mês de novembro e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de novembro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

A Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro.

Frase do dia

“Empreender é se jogar de um precipício e construir um avião durante a queda” — Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn