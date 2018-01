Bolsa mantém alta com voto de relator condenando Lula

São Paulo – O principal índice do mercado de ações da B3 mantinha valorização de mais de 2 por cento no início da tarde desta quarta-feira, com o relator do processo sobre Luiz Inácio Lula da Silva no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) votando favoravelmente à condenação do ex-presidente.

Às 13:59, o Ibovespa tinha valorização de 2,15 por cento, a 82.409 pontos. Na máxima da sessão até o momento, o Ibovespa atingiu 82.573 pontos.

Praticamente todo o índice operava no azul, com apenas as ações de Fibria, Qualicorp e Ambev no vermelho, com recuos de entre 0,2 e 1,4 por cento.

Na leitura de seu voto de 430 páginas, o desembargador João Pedro Gebran Neto, relator do processo, condenou Lula no caso sobre o apartamento tríplex do Guarujá (SP), chamando Lula de “avalista e comandante” do sistema de corrupção da Petrobras.