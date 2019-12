Bolsa interrompe sequência de recordes

São Paulo – O Ibovespa encerrou a sequência de três recordes consecutivos, nesta sexta-feira (20), ao fechar em queda de 0,01%, em 115.121,08 pontos. Na semana, o índice subiu 2,27%.

Nos primeiros minutos do pregão, a Bolsa chegou a registrar a maior pontuação da história ao bater 115.170,58 pontos. Logo em seguida, o Ibovespa entrou em queda e permaneceu no vermelho por praticamente todo o pregão. Assim, como no dia anterior, nos instantes finais, o índice engatou um movimento de alta e conseguiu terminar o dia praticamente estável.

No começo do dia, o IPCA-15 (índice de preços ao consumidor amplo), referente à primeira quinzena de dezembro, apontou para uma inflação de 1,05% no período. Embora tenha sido acima do esperado pela média do mercado, o economista-chefe do banco digital Modalmais, Álvaro Bandeira, o resultado teve pouca influência sobre as negociações na Bolsa.

“Tem certa preocupação com o repique da inflação, mas teve nada novo”, disse. Na quarta-feira (19), a prévia do IGP-M de dezembro já apontava para uma maior inflação em dezembro.

Segundo o economista a queda foi marcada pela realização de lucro dos ganhos de curto prazo. “A Bolsa vinha de recorde atrás de recorde. Já subiu mais de 6% em dezembro e acumula alta de 30% no ano”, justificou.

Com a aproximação do fim do ano, o economista espera por menos negociações nas próximas duas semanas, o que afasta a possibilidade de grandes variações. “Acho que não vai ter alta forte”, comentou.