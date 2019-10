Bolsa fecha em queda em véspera de Super Quarta

O Ibovespa recuou 0,58% nesta terça-feira (29) e fechou em 107.556,26. A queda do principal índice da Bolsa ocorre após fechamento recorde na segunda-feira e antes da quarta-feira de divulgação das taxas básicas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. O evento é conhecido como “Super Quarta” devido ao seu nível de importância para o mercado financeiro.

A expectativa é a de que o as taxas sejam revistas para baixo, dando continuidade à política de estímulos econômicos adotada por ambos os países. Caso isso não ocorra, o mercado pode responder de maneira negativa, com queda nos principais índices de ações.

Economista-chefe da Inifinity, Jason Vieira espera que os cortes de juros continuem no Brasil e nos Estados Unidos, mas com sinalização de interrupção do ciclo no mercado americano.

Pela manhã, as ações da Centauro chegaram a subir 5% após a empresa anunciar uma parceria com a B2W para a comercializar artigos esportivos. A empresa de comércio eletrônico ligada às Lojas Americanas também chegou a se valorizar, mas encerrou o dia com queda de 1,83%. Já os papéis da Centauro caíram no período da tarde e fecharam no zero a zero.

Uma das principais concorrentes da B2W, a Magazine Luiza viu suas ações recuarem 3,56% às vésperas da divulgação do resultado trimestral. Outras companhias que perderam valor na Bolsa dia antes de publicarem balanço foram a Gerdau e a Smiles, que recuaram, 1,17% e 1,69%, respectivamente.

Na outra ponta, a ação da Raia Drogasil avançou 2,24% e fechou sendo negociada a 109,40 reais. O preço é o mais alto desde que a rede de farmácia abriu capital na Bolsa. A companhia irá divulgar o balanço do terceiro trimestre nesta noite.

No mercado de câmbio, interrompeu-se a série de quedas do dólar, que se valorizou 0,283% e voltou a ser negociado a 4 reais.