São Paulo – O Ibovespa fechou em queda de mais de 2 por cento nesta quinta-feira, com o efeito negativo da maior aversão a risco no ambiente global sendo amplificado na bolsa paulista pelas preocupações com cenário eleitoral brasileiro.

De acordo com dados preliminares, o principal índice de ações da B3 recuou 2,42 por cento, a 76.491,57 pontos. O volume financeiro somou 8,8 bilhões de reais.