Bolsa fecha em maior pontuação da história, acima dos 107 mil

Em dia de votação da reforma da Previdência no Senado, a Bolsa voltou a bater recorde de fechamento. Nesta terça-feira (22), o Ibovespa subiu 1,28% e encerrou o pregão em 107.381,11 pontos. Por volta das 12h45, o índice chegou a quebrar a pontuação máxima intradiária ao atingir 107.420 pontos. O último recorde era de 10 de julho, quando a o Ibovespa bateu 106.650 pontos. Com a reforma no radar, o dólar caiu 1,327% e fechou sendo negociado a 4,0757 reais.

O economista-chefe da Infinity, Jason Vieira, acredita que a Bolsa tenha alcançado outro patamar, principalmente com a aprovação da reforma da Previdência. Para o economista, a Bolsa tem potencial de chegar aos 120 mil pontos se outras reformas sejam aprovadas, como a tributária e administrativa. “Caso isso não aconteça, a gente vai ficar dependendo do cenário externo”, disse.

No curto-prazo, porém, é possível que a Bolsa tenha quedas. “O mercado tem o padrão de cair um pouco quando chega muito próximo da máxima histórica”, afirmou o estrategista-chefe do grupo Laatus, Jefferson Laatus. Segundo ele, a quebra de recordes gera o fator “mídia”, que acaba levando muitas pessoas para a Bolsa. “É nesse momento que muitos investidores realizam posições devido à liquidez nova no mercado”, disse.

Além da reforma da Previdência, Laatus elenca a maior possibilidade do presidente Jair Bolsonaro abrir mão de colocar seu filho na embaixada brasileira nos Estados Unidos. “Isso é bem visto porque ele economiza capital político para gastar com as reformas”.