Bolsa sobe quase 2% e dólar cai de olho em articulação sobre Previdência

A bolsa paulista fechou em forte alta nesta quinta-feira, 4, impulsionada por perspectivas otimistas sobre o andamento da reforma da Previdência, após o presidente Jair Bolsonaro se encontrar com líderes de partidos no Planalto na tentativa de integrar uma coalizão governista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,95%, a 96.332,78 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somou R$ 11,5 bilhões. Na máxima da sessão, principal índice de ações da B3 subiu 2%. No pior momento, recuou a 94.333,95 pontos.

Dólar

O dólar fechou em queda, anulando a alta do dia anterior, conforme o mercado demonstrou alívio com as tentativas do governo de melhorar a articulação com o Congresso sobre a Previdência, num dia positivo para moedas emergentes no exterior.

O dólar à vista caiu 0,55%, a R$ 3,8575 na venda. Na quarta-feira, a cotação havia subido 0,57%, a R$ 3,8787. Na B3, a referência do dólar futuro cedia 0,30%, a R$ 3,8645. O real teve nesta sessão um dos melhores desempenhos nos mercados globais de câmbio.