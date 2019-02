São Paulo – O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira, chegando a superar os 98 mil pontos no melhor momento, com alívio no ruído político e apostas favoráveis para a proposta da reforma da Previdência, em movimento endossado pelo viés positivo em Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,97 por cento, a 97.448,21 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro da sessão somava 14 bilhões de reais.