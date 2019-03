Bolsa fecha em alta com notícias sobre Previdência e melhora em NY

São Paulo- O Ibovespa fechou em alta e acima dos 95 mil pontos nesta sexta-feira, em meio a noticiário mais favorável sobre a reforma da Previdência e melhora em Nova York, apesar de dados da China e Estados Unidos endossando apreensões com o ritmo do crescimento econômico mundial.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,06 por cento, a 95.341,95 pontos, de acordo com dados preliminares, perto da máxima da sessão. O volume financeiro do pregão somava 14,9 bilhões de reais.

Na semana, mais curta em razão do Carnaval, acumulou ganho de 0,78 por cento, também conforme os dados antes do ajuste de fechamento.