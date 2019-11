Bolsa fecha acima dos 109 mil pontos em mais um recorde de fechamento

Pela primeira vez na história, o principal índice da Bolsa fechou acima dos 109 mil pontos. Em mais um dia de fechamento recorde, o Ibovespa subiu 1,13% nesta quinta-feira (7) e encerrou o dia com 109.580,57 pontos.

Parte do movimento se deve ao otimismo com as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. Isso porque tanto a China como os Estados Unidos concordaram em remover as tarifas sobre as importações um do outro segundo o porta-voz do Ministério do Comércio da China, Gao Feng.

Feng disse, nesta quinta, que a medida será possível depois que os dois países assinarem a primeira fase do acordo comercial. Ele foi ainda mais além e afirmou que a guerra comercial “deverá terminar com a remoção de todas as tarifas.

Com as declarações, os principais índices acionários do mundo fecharam em alta. Recentemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou um estudo que mostra que a guerra comercial tem causado ferida em ambas as economias.

Na Bolsa, o dia foi das siderúrgicas. Com alta de 7,93% no pregão, a ação da Usiminas liderou o Ibovespa, após analistas do Credit Suisse elevar a recomendação do ativo e prever altas no preço do aço. No setor, os papéis da Gerdau se valorizaram de 3,86%, os da CSN, 2,44%, e os da Vale, 0,85%.

As ações da Natura também tiveram forte movimento de apreciação, subindo 7,88% esta quinta, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovar, sem restrições, a aquisição da Avon pela fabricante brasileira de cosméticos. Negociados na Bolsa de Nova York, os papéis da Avon também se valorizaram 10,06%.