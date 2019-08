Bolsa fecha abaixo dos 100 mil pontos e já perde 4,6% na semana

Quase dois meses após atingir a marca histórica dos 100 mil pontos, a bolsa brasileira voltou a fechar abaixo deste patamar. O dia foi de forte volatilidade, com investidores ainda correndo atrás de ativos mais seguros, e com a agenda carregada de balanços no fim da temporada do segundo trimestre.

O índice que reúne as principais ações brasileiras fechou em baixa de 1,20%, aos 99.056 pontos, liderada pelo grupo de combustíveis Ultrapar e a empresa de educação Kroton na ponta negativa. A última vez que o Ibovespa fechou o pregão abaixo dos 100 mil pontos foi no dia 19 de junho.

Na abertura dos negócios, a bolsa até chegou a ensaiar uma recuperação, mas perdeu força pela tarde, sucumbindo à pressão do exterior. No pior momento do dia, caiu a 98.200,36 pontos, após ter alcançado o pico de 101.014,41 pontos mais cedo.

Com a baixa de hoje, o Ibovespa já acumula baixa de 4,66% na semana. O índice levou um forte tombo na véspera, fazendo com que o valor de mercado das 66 empresas listadas caísse 33 bilhões de dólares (o equivalente a 130 bilhões de reais) em uma única sessão, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica.

As ações globais enfrentam altos e baixos nas últimas duas semanas, afetadas por um coquetel de novas ameaças tarifárias dos EUA à China, seu adiamento, temores de recessão, problemas políticos na Itália e protestos em Hong Kong.

À Reuters, o analista Régis Chinchila, da Terra Investimentos, afirmou que os investidores continuam bastante cautelosos com as notícias internacionais, particularmente em relação ao embate comercial EUA-China, o que explica a volatilidade no pregão.

Nesta quinta-feira, a China prometeu contrapor as últimas tarifas norte-americanas sobre 300 bilhões de dólares de produtos chineses, mas pediu a Washington que as duas partes encontrem um meio-termo em um possível acordo comercial. O alerta da China aumentou os temores acerca do impacto contínuo da guerra comercial sobre o crescimento global.

Já o presidente Donald Trump disse que qualquer pacto teria de ser feito nos termos dos Estados Unidos. Ele também disse na quarta-feira que fará um acordo comercial com a China somente depois que o país encontrar uma solução humanitária para semanas de protestos em Hong Kong.

Dólar tem a maior queda em 1 mês

O dólar registrou a maior queda diária em um mês frente à moeda brasileira, caindo abaixo da marca de 4 reais, com investidores ajustando o preço do câmbio diante da perspectiva de injeção direta de liquidez pelo Banco Central. Assista ao Direto da Bolsa.

O Banco Central anunciou na noite de quarta-feira mudanças em sua forma de atuar no mercado de câmbio, com vias a trocar posição cambial em contratos de swap tradicional por dólares à vista, formalizando novo modelo de intervenção cambial para aprimoramento do uso dos instrumentos disponíveis. Entenda o que são swaps cambiais

A correção de baixa do dólar ante outras moedas emergentes respaldou a trégua nas operações locais. O dólar à vista fechou em queda de 1,24%, a 3,9903 reais na venda. É a maior queda diária desde 10 de julho (-1,30%).

Resultados mistos no exterior

As ações europeias atingiram as mínimas em seis meses em uma sessão volátil nesta quinta, com a bolsa de Londres caindo mais de 1%, já que

O índice FTSEurofirst 300 caiu 0,28%, a 1.438 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 perdeu 0,29%, a 365 pontos, depois de chegar a cair 1% na sessão, para o menor nível desde 11 de fevereiro.

Já as ações norte-americanas subiram, com os fortes dados de vendas no varejo em julho e os resultados otimistas do Walmart amenizando receios com uma possível recessão econômica, mas uma queda nas ações da Cisco conteve os ganhos.