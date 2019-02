BOLSA EUROPA-Índices sobem com maior confiança sobre recuperação

LONDRES, 6 de janeiro (Reuters) – As bolsas de valores europeias

exibiam alta nesta quinta-feira, monitorando os ganhos de Wall Street,

com dados encorajadores do emprego nos Estados Unidos aumentando a

confiança sobre a firmeza da recuperação econômica.

Às 8h15 (horário de Brasília), o índice FTSEurofirst 300

subia 0,77 por cento, a 1.151 pontos.

O mercado ganhava impulso da criação de empregos pelo setor

privado dos EUA, que foi quase o triplo do previsto, levando

economistas a elevar as estimativas para os dados de geração de

empregos pela economia como um todo, que serão divulgados na sexta-

feira.

“Os dados que nós vimos até novembro foram sólidos, mas uma coisa

que pesa é o mercado de trabalho e há o sentimento de que, para

realmente sustentar a recuperação, o mercado de trabalho precisa de

uma reviravolta”, disse Giles Watts, chefe de ações do City Index.

Os bancos operavam em alta, com o índice do setor STOXX Europe 600

avançando 0,3 por cento. O KBC contrariava a

tendência, caindo 3,3 por cento.

Confira o desempenho das principais bolsas européias às

8h15:

BOLSA PONTUAÇÃO VARIAÇÃO %

Londres 6.079,55 +0,59

Frankfurt 7.003,63 +0,92

Paris 3.932,89 +0,72

Madri 9.790,80 -0,11

Milão 20.820,00 +1,31

Lisboa 7.746,10 +0,23

