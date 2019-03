São Paulo — A bolsa paulista ensaiava melhora nos primeiros negócios desta quinta-feira, com ajustes após forte queda na véspera, embora continuem os receios com o clima de instabilidade no ambiente político, em sessão também marcada pela repercussão dos balanços de Vale e Eletrobras.

Às 10:11, o Ibovespa subia 0,15 por cento, a 92.037,44 pontos.