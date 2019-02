Bolsa ensaia melhora e volta a tocar 98 mil pontos

SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) – O Ibovespa ensaiava melhora e voltava a tocar os 98 mil pontos nesta segunda-feira, acompanhando a melhora em Wall Street, com o avanço das ações do Itaú Unibanco entre os principais destaques positivos, a poucas horas da divulgação do balanço do maior banco privado do país.

– Às 15:19, o Ibovespa subia 0,35 por cento, a 44,13 pontos. Mais cedo, o Ibovespa recuou quase 1 por cento no pior momento, abaixo de 97 mil pontos. O volume financeiro era de 7,8 bilhões de reais. – Em Nova York, a alta de ações do setor de tecnologia antes do balanço da Alphabet, previsto para após o fechamento, dava suporte ao S&P 500 e ao Nasdaq, enquanto o declínio em papéis do setores de saúde e energia pesavam sobre o Dow Jones. – O Itaú Unibanco divulga o resultado do quarto trimestre após o fechamento. O Brasil Plural citou em relatório que ser o maior pode significar mais tempo para mobilizar as tropas, a fim de acelerar o crescimento e os lucros, particularmente porque a rentabilidade já é a mais alta entre seus rivais. – Para Eduardo Nishio e equipe, os resultados previstos para esta sessão devem mostrar um pouco desse quadro, com ganhos crescendo a um dígito médio, praticamente o mesmo ritmo do terceiro trimestre de 2018. Eles calculam um lucro de 6,65 bilhões de reais no trimestre. – Os papéis preferenciais do Itaú subiam 2,06 por cento, enquanto Bradesco, que já reportou balanço do quarto trimestre e metas para 2019 considerados positivos, tinha alta de 1,39 por cento nas PNs. BANCO DO BRASIL avançava 1,7 por cento e SANTANDER BRASIL subia 2 por cento. – A queda de 4,6 por cento das ações da Vale atuava como contrapeso, em meio receios sobre desdobramentos da tragédia envolvendo o rompimento de uma barragem da empresa, que já matou mais de 100 pessoas. Notícia sobre a suspensão de operação em uma de suas minas pesava.