Com Vale ainda no radar, bolsa ensaia melhora

São Paulo – A bolsa paulista ensaiava uma recuperação nesta terça-feira, em meio ao ambiente externo mais favorável, com agentes financeiros ainda avaliando implicações para a Vale da tragédia em Minas Gerais e repercutindo o começo da temporada de balanços das empresas do Ibovespa com o resultado da Cielo.

Às 10:07, o principal índice de ações da B3 subia 0,65 por cento, a 96.065,53 pontos.

Na véspera, o Ibovespa caiu mais de 2 por cento, sob pressão do tombo de 24,5 por cento da ação da Vale, maior recuo diário da história e equivalente a uma perda de mais de 70 bilhões de reais em valor de mercado, após o rompimento de uma barragem de mineração da empresa em Brumadinho.