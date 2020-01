Bolsa encerra série de quedas e tem primeira alta em sete pregões

São Paulo – Em um sinal de alívio, a bolsa brasileira voltou a registrar alta, após seis pregões consecutivos de queda. Nesta segunda-feira (13), o Ibovespa subiu 1,58% e encerrou em 117.325,28 pontos. A recuperação, no entanto, chegou com certo atraso. Na última semana, a distensão da relação Estados Unidos-Irã já havia puxado para cima índices internacionais – o americano S&P 500, inclusive, chegou a bater recorde -, mas, aqui, a bolsa caiu 1,87%.

Nesta semana, os negócios na Bolsa tendem a ir melhor tendo no radar a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos, marcada para quarta-feira (15). “Essa questão da guerra comercial não tem como ficar totalmente precificada. Dessa vez parece que vai [assinar], mas tem sempre o risco”, disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. Segundo ele, o otimismo sobre o IBC-Br de novembro também podem ajudar o mercado. Conhecido como prévia do PIB (Produto Interno Bruto), o dado econômico será divulgado na quinta-feira (16).

Com as expectativas de que os dados voltem a mostrar a economia interna sendo puxada pelo consumo, Esteter disse que alguns investidores se anteciparam comprando ações de varejistas. No pregão desta segunda-feira, o setor apresentou fortes valorizações, com os papéis da Magazine Luiza, B2W, Renner e Arezzo subindo 4,69%, 3,58%, 2,17% e 3,19%, respectivamente. Já as ações da Via Varejo subiram 8,55% e lideraram as altas do Ibovespa.