Bolsa encerra em queda de mais de 3% com exterior desfavorável e reforma

São Paulo – O Ibovespa fechou em queda de mais de 3 por cento nesta sexta-feira, em meio a um ambiente de maior aversão a risco no exterior e receios quanto ao impacto do cenário político no andamento da reforma da Previdência.

O índice de referência do mercado acionário brasileiro recuou 3,29 cento, a 93.546,14 pontos, segundo dados preliminares. O giro financeiro alcançava 18,2 bilhões de reais.

Na semana, o Ibovespa acumulou decréscimo de 5,64 por cento, também conforme números antes do ajuste de fechamento.