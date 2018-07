Bolsa deve avançar com Bolsonaro e Alckmin, diz pesquisa

São Paulo – O último levantamento realizado pela XP Investimentos apontou que 49% dos investidores institucionais acreditam que Jair Bolsonaro deve ganhar as eleições presidenciais em 2018.

Ao serem questionados sobre como o Ibovespa deve se comportar após a eleição, os investidores se mostram otimistas com Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede). Segundo o levantamento, com a vitória de algum destes candidatos a Bolsa deve avançar, na comparação com o patamar atual.

Com a vitória de Bolsonaro, com 62% dos entrevistados apontando que o Ibovespa deve subir. Destes, 23% acreditam que o índice ficaria acima de 85 mil pontos, ou seja, investidores enxergam um ganho de 15%, considerando o patamar atual de 72 mil pontos.

Em caso da vitória de Geraldo Alckmin (PSDB) nas eleições, 95% dos respondentes apontaram um desfecho positivo para Bolsa.

Para mais de 82% dos entrevistados, o Ibovespa ficaria acima de 85 mil pontos, sendo que 63% dos investidores enxergam ao menos uma alta de 20% no índice. Apenas 5% acreditam em estabilidade ou uma queda do índice com Alckmin vencendo as eleições.

Caso a ex-senadora Marina Silva seja eleita, 60% apontam que a bolsa subiria de patamar, enquanto 27% acreditam em uma queda do índice, e o restante aponta para a estabilidade.

Haddad e Ciro

Em caso de vitória de Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT) os investidores se mostram pessimistas em relação ao avanço da Bolsa.

Para 92% dos entrevistados, com a vitória de Haddad nas eleições, a Bolsa teria um desfecho negativo, recuando do patamar atual.

Segundo os dados, 73% acreditam o Ibovespa cairia para abaixo de 60 mil pontos, sendo que 32% apontam que o índice ficará abaixo de 50 mil pontos, o que representaria cerca de 30% de queda do Ibovespa (considerando o patamar de 72 mil pontos). Apenas 2% acreditam em uma alta do índice com Haddad vencendo.

No cenário em que Ciro Gomes é eleito presidente, 95% dos entrevistados disseram que o Ibovespa recuaria, na comparação com o patamar atual.

Para mais de 38%, índice recuaria para baixo de 50 mil pontos, ou seja, investidores enxergam ao menos uma queda de 30% no índice. Apenas 5% acreditam em estabilidade ou alta do índice com Ciro vencendo.

A sondagem foi realizada com 146 investidores institucionais (gestores de recursos, economistas, consultorias, entre outros) entre os dias 02 e 03 de julho.