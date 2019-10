Bolsa vai ficar nos 90 mil?; o lado B de Gilmar e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O Ibovespa voltou aos 90 mil para ficar?

O principal índices de ações brasileiro caiu 0,59% ontem e fechou em 99.981 pontos, a primeira vez abaixo dos 100 mil desde 3 de setembro

Canonização, pré-sal, laranjas do PSL: o que atrasa a Previdência

Votação da reforma em 2º turno foi adiada para dia 22 devido a falhas na articulação do governo e até a viagem de senadores para a canonização da irmã Dulce

O lado B de Gilmar Mendes, dentro da sala de aula

Se no STF ele provoca reações viscerais, na sala de aula Gilmar Mendes tem fama de professor afável

China estaria aberta a acordo comercial apesar de lista de sanções

Apesar disso, negociadores a caminho de Washington para as negociações não estão otimistas sobre o fechamento de um amplo acordo

Caixa libera saque do FGTS para os nascidos entre setembro e dezembro

Essa é a terceira etapa de pagamentos e segundo o banco, mais de R$ 15 bilhões serão sido liberados para quase 37 milhões de trabalhadores

Brasil melhora competitividade, mas ainda está em 71º lugar em ranking

Empresários veem burocracia e falta de visão de longo prazo do governo como principais entraves no país

Equador decreta toque de recolher em torno de prédios públicos

Na última semana, estado de exceção foi decretado no Equador das manifestações contra alta de combustíveis

China pede que EUA levantem sanções contra suas empresas de tecnologia

Nesta quinta-feira, representantes dos dois países vão se encontrar para retomar as negociações sobre o conflito comercial

Política e mundo

Porta-voz: Bolsonaro falará de mudança de partido quando for conveniente

Declaração ocorre depois que o presidente afirmou a um apoiador pré-candidato em Minas Gerais para “esquecer” o PSL

No STF, Barroso defende busca contra líder do governo no Senado

Barroso disse que não tinha “outra opção” a não ser decretar a busca e apreensão contra o senador Fernando Bezerra (MDB-PE)

Brasil e mais seis países denunciam ação de Maduro no Equador

Lenín Moreno acusou Maduro e o ex-presidente equatoriano Rafael Correa de estarem por trás de um “plano de desestabilização” para tirá-lo do poder

Guterres: ONU vive crise financeira e Brasil é um dos maus pagadores

Os principais maus pagadores da ONU, com grandes atrasos, são Estados Unidos, Brasil, Argentina, México e Irã

Enquanto você desligou…

Senado dos EUA pede investigação sobre aquisições da JBS no país

Parlamentares americanos alegam que durante os anos dessas compras, a empresa se viu envolvida numa ampla rede de atividades ilícitas



Congresso fecha acordo sobre cessão onerosa e reforma vai à votação dia 22

Câmara e Senado negociaram a apresentação de um projeto de lei definindo critérios de distribuição dos recursos do megaleilão do petróleo

Santander prevê rentabilidade média sobre patrimônio de 21% até 2022

Em fato relevante, o banco também previu que seu índice de eficiência ficará em torno de 38%

Vivara precifica IPO a R$ 24 por ação; oferta movimenta R$ 2,3 bi

Valor ficou no meio da faixa indicativa definida pelos bancos assessores da operação, entre R$ 17 e R$ 25,40

Petrobras fecha venda de campos à Perenco por US$ 398 milhões

A estatal informou que finalizou a venda total de sua participação nos campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, localizados no Rio de Janeiro

China cria porcos gigantes tão pesados quanto ursos polares

Suínos mais pesados estão sendo criados durante um período de crise no mercado chinês gerado pela peste suína

Agenda

Nesta quarta-feira (9), o IBGE divulga o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de setembro, assim como o acumulado do ano. Essa é uma das principais formas de aferir a inflação do país.

Nos EUA, o Fed libera as atas da última reunião do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que voltou a baixar os juros. Os textos costumam trazer informações detalhadas sobre a política monetária da instituição, assim como as perspectivas para a economia americana.

O Bureau of Labor Statistcs publica as ofertas de emprego JOLT, com as ofertas de emprego nas áreas comercial, industrial e de escritório dos Estados Unidos, uma das formas de avaliar a força do mercado de trabalho por lá. Já o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing. Por fim, há Leilão Note a 10 anos, com notas do tesouro americano de longo-prazo.

E fique ligado nos discursos de Jerome Powell, presidente do Fed, e Esther L. George, presidente do Fed de Kansas City, que podem trazer pistas dos próximos passos do Fed.

Frase do dia

“Nunca se compare com ninguém neste mundo. Caso o faça, entenda que você estará insultando a si mesmo” — Bill Gates